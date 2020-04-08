الامارات | يسرا: انتظروني على شاشة «دبي» في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: انتظروني على شاشة «دبي» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي عن انضمام الفنانة المصرية يسرا إلى نجوم أعماله الدرامية، المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، في إطار حرصه الدائم على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الهادف.

وأعربت النجمة المصرية عن سعادتها بالعرض الأول لمسلسل «دهب عيرة» على تلفزيون دبي، مضيفة «أعتبر إطلالتي الجديدة عبر تلفزيون دبي بمثابة النافذة التي تتمتع بالكثير من الجاذبية والصدقية، اللتين كرستهما لدى كل شرائح الجمهور العربي، وسعيدة اليوم بتكرار هذه التجربة، بعد الأصداء الجميلة التي تركتها مجموعة المسلسلات الناجحة التي قدمتها عبر هذه الشاشة المتألقة».

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وتابعت يسرا: «وحشتوني.. ويلا نتقابل في رمضان على شاشة تلفزيون دبي».

وأوضحت أن مسلسل «دهب عيرة» من إخراج سامح عبدالعزيز، وبمشاركة الفنانين: حلا شيحة، وعبير صبري، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، وهنادي مهنا، وخالد سرحان.

وتدور أحداث المسلسل حول «عهد محمد دهب»، مصممة الأزياء، وصاحبة محل شهير لبيع الملابس، والتي تتعرّض لمجموعة مشكلات، عبر علاقاتها المتشابكة مع الوسط المحيط بها.