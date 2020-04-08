الامارات | بسبب الوباء.. لا احتفالات بالعام الكمبودي الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الوباء.. لا احتفالات بالعام الكمبودي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت كمبوديا واحداً من أكثر الأعياد العامة التي يحتفل بها مواطنوها على نطاق واسع، وهي احتفالات العام الكمبودي الجديد، المقررة الأسبوع المقبل، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، أمس.

ونقلت صحيفة «خمير تايمز» عن رئيس الوزراء، هون سين، قوله: «إنه من المقرر أن تؤجل العطلة، التي تستمر لمدة أربعة أيام، والتي ستبدأ الإثنين المقبل، إلى تاريخ لاحق، ولكن يجب أن يستمر العاملون في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التي تظل مفتوحة، في عملهم المعتاد». وعادة ما يقوم الكمبوديون، أثناء احتفالات العام الكمبودي الجديد، بالسفر إلى الأقاليم التي ينحدرون منها، لزيارة الأهل والأصدقاء، والتشارك معهم في تناول الوجبات. إلا أنه كان من المتوقع هذا العام أن يحتفل المواطنون في منازلهم، بسبب حظر التجمعات الدينية وإغلاق معظم الأماكن التي يمكن أن تستضيف مجموعات كبيرة من الأشخاص، بسبب الانتشار العالمي لوباء «كورونا». ونقلت الصحيفة عن هون سين، قوله في مؤتمر صحافي، أمس: «إن الحكومة ترغب في تقليل سفر المواطنين، لمنع انتشار العدوى من مكان إلى آخر».

وأوضح أن «الإجراء يهدف إلى منع المواطنين من الإصابة بالفيروس». يذكر أن كمبوديا أعلنت، حتى أمس، عن تسجيل 115 إصابة منذ شهر يناير الماضي، مع تعافي نحو نصف المصابين. ولم تسجل أي حالات وفاة ناتجة عن الفيروس، الذي يصيب الجهاز التنفسي في البلاد.

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من المتوقع أن يحتفل الكمبوديون في منازلهم، بسبب حظر التجمعات.

115

إصابة بـ«كورونا» في كمبوديا.. بينما لم تسجل أي وفاة.