الامارات | سلسلة تاريخ الإمارات و«الأسرار السبعة».. مجاناً

شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة تاريخ الإمارات و«الأسرار السبعة».. مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة إيمج نيشن أبوظبي النسخة العالمية من السلسلة الوثائقية التلفزيونية «تاريخ الإمارات»، بالإضافة إلى تطبيق تعليمي تفاعلي، يعمل بتقنية الواقع الافتراضي، مجاناً للجمهور.

تتألف السلسلة الوثائقية العالمية، التي تعد إنتاجاً مشتركاً بين «إيمج نيشن أبوظبي»، وشركة أتلانتيك برودكشنز، من ثلاثة أجزاء، مقدّمة بصوت الممثل البريطاني الحائز جائزة «أوسكار» جيريمي آيرونز.

Advertisements

وقال رئيس مجلس إدارة «إيمج نيشن أبوظبي»، محمد خليفة المبارك: «من المهم اليوم، وأكثر من أي وقت مضى خلال التحدي الذي نواجهه، أن نحتفي بمجتمعنا المتلاحم والمتماسك بجميع أطيافه. ويسرنا إطلاق النسخة العالمية من سلسلة تاريخ الإمارات للمرة الأولى في المنطقة، لنروي من خلالها القصة الاستثنائية الملهمة لدولتنا». وأضاف أن المبادرة «تضامنية تأمل (إيمج نيشن)، من خلالها، أن تجمع شمّل العائلة خلال فترة التباعد الاجتماعي».

وإلى جانب المحتويات الغنية لهذه السلسلة، سيستمتع المشاهدون بتطبيق «أسرار الإمارات السبعة» (7 Mysteries of the UAE)، المتاح للتنزيل عبر متجرَيْ «أبل» و«أندرويد».

وتؤرخ سلسلة تاريخ الإمارات لنحو 125 ألف سنة، منذ بدايات المجتمعات البشرية في المنطقة، وصولاً إلى قيام دولة الاتحاد عام 1971.