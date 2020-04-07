إليسا تشيد بأداء الحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا

أشادت الفنانة اللبنانية إليسا بأداء الحكومة اللبنانية في مواجهة فيروس كورونا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر"

وقال إليسا: "لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالأيام الماضية بملف كورونا كتير جيّد، والحمد لله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية وإن شاء الله يبقى الوضع هيك".

Advertisements

إليسا تناشد اللبنانين بالجلوس في المنزل

​وكانت الفنانة استنكرت في وقت سابق، ضعف إمكانيات لبنان في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ظل انتشار المرض بين المواطنين اللبنانيين بشكل كبير.

وقالت إليسا في تغريدة عبر تويتر: "عدد الإصابات بلبنان مقارنة بعدد سكان كتير كبير ونحنا مش مؤهلين متل (مثل) باقي الدول! اعملوا معروف التزموا بالبقاء بالبيت وما تضهروا لأنو القصة عم تكبر ومنا لعبة أبدا.. في صحتكن وصحة الناس كمان!".