للوقاية من كورونا.. هاني الناظر يوضح طرق تطهير المأكولات قبل تناولها

أوضح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق تطهير المأكولات المختلفة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح جميع البلاد على مستوى العالم.

وذكر الناظر خلال منشوره، طرق تطهير المأكولات ولخصها في السطور التالية.

أولًا: الخبز نقوم بتسخينه على النار مباشرة للتخلص تماما من أي جراثيم.

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ثانيا: الخضروات الطازجة يتم وضعها في وعاء وتغطي بخليط من الماء والخل وتترك فترة ثم تشطف جيدًا بالماء والصابون العادي.

ثالثًا: الفاكهه تشطف جيدًا بالماء والصابون العادي وليس صابون الأواني.

رابعًا: المعلبات الكارتونية أو الزجاجية أو المعدنية يتم مسحها جيدًا بالكامل بقطعة قطن مبللة بالكحول الإيثيلي بتركيز 70%.