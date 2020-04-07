بالفيديو.. دعاء فاروق ترد على منتقديها: بحب بلدي اللي عايشة في خيرها

نشرت الإعلامية دعاء فاروق فيديو لعلم مصر مرتفعا في السماء، مع خلفية أغنية "نعيش لمصر ونموت لمصر" بصوت الفنان حسين الجسمي، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

بتلك الطريقة قررت دعاء فاروق أن ترد على منتقديها بـ"التطبيل لمصر"، وكتبت في تعليق مطول على هذا الفيديو: "ايه اللي يضايقك لو واحدة شافت أمها أحسن أم في الدنيا؟ إيه اللي يضايقك لو حد شاف بلده أحسن بلد في العالم؟، إيه اللي يخلي ناس تتشنج وتحاول نثبتلك بكل الطرق إن أمك وحشة وتخينة وبلدي مثلا؟ انتو مالكوا امي وعاجباني بكل ما فيها".

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وقالت: "إيه التعصب والتشنج وكل المحاولات البائسة لإقناعي إني بطبل لبلدي.. مش محتاجين على فكرة خالص تعملوا كل المجهود ده.. أنا بطبل وبرقص وبهلل من غير ما حد يتعب نفسه خالص".

وأوضحت وجهة نظرها قائلة: "أنا بدافع عن القناة اللي بشتغل فيها طول الوقت، وبدافع عن صاحبتي التنكة وبقول دي طيبة ومتواضعة، وبدافع عن زميلي في الشغل اللي بيغلط وبقول مكانش قصده وبدافع عن ابني وهو شقي ومغلبني وبقول مفيش أحن منه، هاجي علي مصر وانهش فيها وأنا عايشة في خيرها؟ يا لهوي.. ده أنا عايشة في خيرها عمري كله وعمري ما كنت غنية قبل ما اشتغل كنا في بيت متوسط عادي خالص وناس عايشين بيزقوا في ظروف الدنيا ويوفروا ويدبأوا (يدخروا) زى أي حد.. واشتغلت وتجوزت راجل محترم وربنا كرمني في شغلي بمجهودي.. مبسوطة في بلدي وبحبها وبقول عليها أحسن بلد في الدنيا وكل ما كنت أسافر وألف الدنيا وأنا في قلب الفسحة وانا في قلب السفرية وأنا في قلب بلاد بره الواسعة.. أقول عمار يا مصر".

واختتمت رسالتها لمنتقديها قائلة: "دماغي كده يا أخي دماغي كده يا أختي، بحبها بكل ما فيها وبحب ناسها وبحترم كل الشرفاء اللي بيشتغلوا فيها من أقل راس وطالع، لا مجال للتشنجات ولا مجال للدخول في محاولات بائسة لإقناعي بأي حاجة مش هقتنع بيها، لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك، محدش يطلع في مصر القطط الفاطسة عشان هناك لي فيهم مكفيهم وبنحمد ربنا على نعمة بلدنا بس كده".