مجوهرات على شكل "كورونا".. والشركة تدعي: تحمي من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

منذ بداية انتشار كورونا، بدأت تظهر أفكار مختلفة للمنتجات من حولنا، مثل كعكة على شكل كورونا، أو كمامة مصنوعة من زجاجة بلاستيكية.

آخر هذه المنتجات كانت خط إنتاج جديد من المجوهرات على شكل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وادعت الشركة المنتجة أن القلادة قادرة على حماية الشخص من الإصابة بالفيروس عند ارتدائها.

وأطلقت شركة Dr.Vorobev المختصة في "مجوهرات طبية"، كوستروما، روسيا، قلادة فضية على شكل فيروس كورونا.

القلادة من ابتكار الدكتور بافيل فوروبييف، وبيعت على الإنترنت مقابل 13 دولارًا (205 جنيهات مصري).

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وأثارت السلسلة الفضية الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الروس، وانتقدوا الشركة المبتكرة للفكرة واتهموها بمحاولة كسب المال على حساب الأزمة العالمية.

بينما أكد الدكتور بافيل فوروبيوف، أن قلادته تأكيد منه لدعم العاملين في قطاع الصحة وليس استغلالًا للأزمة، موضحًا في تصريحات، لمحطة الإذاعة الروسية غوفوريت موسكفا: "هدفنا ومهمتنا في هذا المشروع هو دعم أطبائنا، ويمكن أن يكون هذه القلادة تميمة لهم، ورمز النصر على الفيروس".

وأضاف فوروبيوف، أنه باع أكثر من 1000 سلسلة على شكل فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يبدأ في بيع "طلبات جماعية" للعيادات قريبًا.

كما تخطط شركته لصناعة دبابيس على شكل فيروسات تاجية للأطباء الذي يكافحون ويعالجون مرضى فيروس كورونا.