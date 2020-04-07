عادات وأطعمة خاطئة تزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

ينتشر فيروس كورونا بسرعة كبيرة في جميع دول العالم حتى وصل لأكثر من مليون و380 ألف شخص، وتزداد سرعة الإصابات مع الإهمال وعدم اتباع وسائل السلامة.

ويرتكب الغالبية من الناس عادات خاطئة سواء في التعاملات اليومية أو تناول الطعام، تزيد من احتمالية اصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

نستعرض لكم عدد من هذه الممارسات الخاطئة كما أوضح موقعي "healthline"، و "scmp".

عادات خاطئة:

- عدم غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دائم ولمدة 20 ثانية.

- عدم تغطية الأنف والفم عند السعال.

- عدم تغطية الأنف والفم في المناطق العامة المزدحمة.

Advertisements

- لمس الأسطح المختلفة دون تطهيريها ثم لمس الوجه.

- إلقاء المناديل والكمامات في الشوارع والأماكن العامة.

- عدم تنظيف الهواتف والأجهزة الإلكترونية بشكل دائم.

الطعام

- المشروبات المحلاة بالسكر تعتبر أسوأ أنواع المشروبات الضارة بالصحة، ويمكن أن تصيبك بمرض السكر والقلب وغيره، وتُضعف من المناعة التي تحارب الفيروس.

- الخبز الأبيض والمعجنات، لأنها تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والدهون.

- المقليات، لأن القلي طريقة غير صحية لطهي الطعام وتزيد من الإصابة بأمراض القلب.

- اللحوم المصنوعة أيضًا مضرة بالصحة وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القولون والسكر والقلب.