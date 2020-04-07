كيف يحارب كل عضو في جسم الإنسان فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يهاجم فيروس كورونا "كوفيد 19" جسم الإنسان وبشكل خاص الرئتين، فكيف يتعامل معه كل عضو بجسم الإنسان في محاولة قتله؟

يقول الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، إن لكل عضو في جسم الإنسان وسائل مناعية خاصة به؛ لحمايته من الفيروسات.

وأكد لـ"الخليج 365"، أنه يمكن تحفيز كل عضو بالجسم لمحاربة الفيروسات، من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتاميني "سي" و"د"، وتغذية الجسم جيدًا، حتى تصل للأعضاء الموجودة في جسم الإنسان عن طريق الدم.

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وتابع أن الفيروس إذ هاجم الأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة، يخترق الجسم بسهولة ويصيبهم، لذلك لا بد من ارتدائهم الكمامة لمنع اختراق الفيروس للأنف والفم، وعدم لمس العينين بالأيدي.

كيف يحارب كل عضو بالجسم الفيروس كورونا؟

- الأنف:

الأنف تحارب الفيروس وتحاول قتله من خلال السائل المخاطي وشعر الأنف الموجود بها، والأمر كله يتوقف على مناعة الشخص.

- الفم:

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أيضا من خلال اللعاب الذي يفرزه الفم، بإمكانه حماية الإنسان ووقايته من الفيروسات.

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- جلد الإنسان الخارجي:

يتميز الجلد الخارجي بطبقاته التي بإمكانها حماية الجسم من اختراق الفيروسات.

- المعدة:

عادة ما يهاجم فيروس كورونا الرئتين، لكن إذا سقط في المعدة فمن حسن الحظ أن السائل الحمضي الموجود في المعدة يقتله فورا.

- الرئة:

يضخ الغشاء المخاطي للرئة إفرازات تهاجم الفيروسات، وتحاول قتلها، إلا إذا كانت مناعة الشخص المصاب، ضعيفة، حينها يخترق كورونا الرئة.

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