الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل من الأم المصابة للجنين

قالت الدكتورة مها العدوي، مدير قسم تعزيز صحة السكان لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط، إن "القابلة" تكون مسؤولة عن رعاية الأم الحامل أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وفي ليبيا تشهد الدولة عدد كبير منهن، هي أيضا من تحدد الحالات الخطرة التي تكون بحاجة إلى تدخل.

وأضافت خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الذي أقيم عن بعد، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، أنه وبالنسبة للأمهات الذين أصيبوا بفيروس كورونا بعد الحمل أو أثناء الولادة فلن ينتقل المرض من الأم إلى الجنين، ولكن من الممكن أن تنقله للقابلة في حال عدم أخذها للاحتياطات الأزمة للحماية: "عندنا سبل كثير لمكافحة العدوى لحماية القابلة والأم في نفس الوقت"، موضحه أنه الفيروس لن ينتقل إلا عن طريق الرذاذ أو النفس، ومن الضروري أخذ الاحتياطات والتدابير الأزمة وسبل مكافحة العدوى الأزمة للتأكد من سلامتها: "غير كده تتعامل مع الأم بشكل عادي جدا".

وأكدت أنه من الضروري على الأمهات غسل الأدوات التي تقوم من خلالها بتقديم الخدمة لأبنها، وفي حال لم تستطع تقديم الرضاعة الطبيعية فعليها التوقف عنها "لو الحالة بتاعتها متوسطة بيجمع اللبن من الأم في عبوات نظيفة، وبتخلي حد تاني معندهوش المرض ياخد الطفل ويرضعه"، مشيره إلى أنه يوصى بالاستعانة بمرضعة أخرى: "لازم نتأكد بكل المعلومات إننا نحميها وميكنش فيه أي رذاذ وتكون ماسكة الطفل بطريقة معينة وتكون بعيده عن ابنها علشان متنقلش ليه المرض".

وتابعت: "معندناش أي أدلة على الإطلاق بانتقال فيروس كورونا من السيدة الحامل إلى الجنين، ولكن يجب على الأم الحامل أن تأخذ بالها من صحتها في ظروف تلك الفترة، لأن الحمل بيكون إجهاد على جسم الأم، ولو مهتمتش بنفسها ممكن هي نفسها تتعب وتكون معرضه أكثر، والجنين طول ما هو جوه في أمان ومفيش مشكلة خالص".