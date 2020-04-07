صورة قديمة لزوجة عادل إمام "أول حب وأول فرحة"

شارك الفنان محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام، جمهوره بصورة نادرة لوالدته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الفنان في مرحلة طفولته، خلال الصورة، حيث بدت والدته مرتدية "تايير" فضفاض باللون النحاسي، مع الشعر المنسدل، ونظارة شمسية.

وعلق محمد إمام على الصورة: "أول حب وأول فرحة أول أمان وأول كل حاجة مهما قلت مش هوفيها حقها".

وتابع: "امبارح كان عيد ميلادها، وهنتوها، فكلمتني وطلبت نشكركم بنفسها، يلا دلعوها بقى".

Advertisements

يذكر أن زوجة الزعيم مُقلة عادًة في الظهور الرسمي، أو بالمحافل الرسمية والفنية.

الجدير بالذكر أن محمد إمام حقق نجاح الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "هوجان".