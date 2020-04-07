موديلات إكسسوارات رصدناها من أسبوع الموضة في باريس

إختتم يوم أمس أسبوع الموضة في باريس للخياطة الراقية عروضه التي استمرت لفترة 4 أيام كاملة شهدنا خلالها أبرز صيحات الموضة الفاخرة. ولم تكن الأزياء وحدها التي لفتت نظرنا في عروض باريس، حيث أن المصممين ابتكروا في تقديم مجموعات إكسسوارات جريئة وغنيّة، ستعنون إطلالاتك في أهم المناسبات.

الأقراط والعقود الضخمة كانت الإكسسوار الأبرز في العروض، حيث شهدناها في مجموعات كثيرة. بعضها جاء مصنوعاً من المعدن وبعضها الآخر من القماش كالكروشيه مثلاً، زيّنت إطلالات العارضات فزادت من غنى الإطلالات.



ومن الإكسسوارات التي لفتت نظرنا أيضاً في عروض الأزياء الراقية خلال أسبوع باريس، كانت النظارات الشمسية التي اكتسبت أشكالاً غريبة وضخمة، حيث لم نر إطاراً تقليدياً إنما جاءت بأغلبها ذات إطارات فريدة تتطلب الكثير من الجرأة لشرائها.



أما الأحذية، فقد تنوّعت في تصميمها، فمنها ما جاء كلاسيكياً يمكنك انتعاله في مختلف المناسبات ومنها ما رُصّع بالباييت، يناسب أكثر سهراتك ومشاويرك المسائية.

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تعرّفي معنا على أجمل موديلات الإكسسوارات التي قدّمها أسبوع الموضة في باريس للخياطة الراقية واختاري منها القطعة الأنسب لإطلالاتك المقبلة.

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