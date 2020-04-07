أفكار لتنسيق تنورة الفهد هذا الموسم

نعلم أنّ طبعة الفهد ليست خيارًا جديدًا بينما هي طبعة خالدة لم تختفِ من الموضة منذ عقود، لكنها صعدت إلى واجهة الموضة بأزياء متنوعة من فساتين، وحقائب، وجاكيتات، وأحذية وتنانير أيضًا.

هذا التنوع في ما تقدمه الموضة من أزياء مطبعة بنقشة جلد الفهد، تجعلها خيارًا أكيدًا لدى أيّ امرأة أنيقة هذا الخريف. لكن دعونا نقول إنّ البعض يشعر بالقلق من تنسيق صيحة جريئة كهذه، لا سيما وأنه في حالة تنسيقها بطريقة خاطئة، تذهب بالسيدة من الأنوثة والأناقة إلى الابتذال والشهوانية.

لذلك، أفضل طريقة لتنسيق طبعة الفهد هو اختيار قطعة واحدة، حتى وإن كانت بعض النجمات يفضلن تنسيقها بطريقة الاطلالة الموحدة. اخترنا لكِ هذه المرة التنورة باعتبارها قطعة رائجة يسهل تنسيقها بطرق متنوعة، كما أنها خيار بعيد عن التكلف والابتذال.



طبعة الفهد تُزين التنانير المكسرة

لا داعيَ لإهدار المال في قطع كثيرة من موضة العام، بينما يمكنكِ مزج الصيحات معًا والتألق باطلالات عصرية بأسلوب بسيط، مثل شراء تنورة ميدي مكسرة، وفي الوقت نفسه مطبعة بنقشة جلد الفهد.

هذه القطعة تناسب كثيرًا من النساء، كما أنها لا تتطلب طرق معقدة لتنسيقها، فقط اكتفي بـ كنزة صوفية سواء برقبة طويلة أو فتحة صدر V، بحسب حجم الصدر، ويفضل أن تكون بلون محايد مثل الأسود.

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التنانير الساتان

أيضًا زينت طبعة الفهد التنانير الساتان الميدي الرائجة منذ الموسم الماضي، هذه القطعة مناسبة للخريف، لأنّ نسيجها قد لا يلائم البرد القارص في الشتاء، من ثم بادري باقتنائها الآن.

لا مانع من تنسيق تنورة ساتان مطبعة بنقشة الفهد مع سترة (بليزر) بقصة فضفاضة، لكن بلون داكن مثل الأسود، كما أنّ بوت الكاحل سيكمل اطلالتكِ ويضيف إليها لمسة عصرية.



تنورة الفهد المشقوقة خيار ملائم لمساء خريفي

طبعة الفهد وحدها تذهب بالأزياء إلى الأنوثة والجاذبية، لكن إذا كانت تنورة الفهد ستكون خياركِ في المساء أو سهرة محدودة، يمكنكِ اختيار التنانير الماكسي أو الميدي المصممة بشق ممتد من الأمام أو من أحد الجانبين.

يمكنكِ تنسيق هذا النمط المفعم بالأنوثة مع توب بقصة ناعمة، وإضافة جاكيت مسائي يوضع على الكتفين فقط.