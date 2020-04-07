تعرفي على مجوهرات ياسمين صبري المفضلة

أثار خاتم خطوبة الفنانة ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حالة واسعة من الجدل نظراًا لفخامته وثمنه الذي يُقدر ب 150 الف دولار اميريكي، وهو خاتم من الالماس الاصفر والابيض وعياره 5.8 قيراط.

شكلت ياسمين صبري محط أحاديث الجميع مؤخراً خصوصاً من خلال عرضها لخاتم خطوبتها، والذي تم التداول به كثيراً. ما جعلنا نلقي نظرة ثاقبة على مجوهرات ياسمين وما هي التصاميم التي تحبها وكيف تتالق بجواهر مميزة في مختلف يومياتها وأمسياتها.

خاتم بتفاصيل خاصة



في البداية لا بد وأن نتوقف عند الخاتم الشهير الذي صممه اللبناني إبراهيم نصور الذي أشار حديثاً أن الخاتم لم يصمم خصيصًا من أجلها، مشيرًا إلى أنه كان مصمما بطلب شخصي من إحدى العميلات لديه. وأشار إبراهيم نصور إلى أن العميلة السابقة للخاتم طلبت تعديلات على الخاتم الذي يوجد بداخله حجر ماس 5.8 قيراط، موضحا «العميلة أرادت أن تضيف شيء عليه حيث وضعت ألماس أصفر حول الحجر مثل تاج، ثم أضفنا تاج أبيض من الماس حوله أيضًا». واكد أن الخاتم جاء معه أسورة، مضيفا: «أحمد أبو هشيمة هو أحد عملائنا، واشترى الخاتم والسعر الذي تردد على مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيه بشكل كبير، هو سعره مقبول ولم يتجاوز سعره 50 ألف دولار» أي حوالي 790 ألف جنيه مصري.

مجوهرات ياسمين صبري لافتة ومميزة



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من جهة أخرى وفيما يخص باقي مجوهراتها، تختار ياسمين صبري التصاميم البارزة ان كان من حيث الأقراط الكبيرة، أو الأساور التي تلتف حول المعصم أو الخواتم المزينة بأحجار كريمة أو العقود المتدلية الكبيرة.

هذا التوجه نحو هذا النوع من المجوهرات يعكس جرأة ياسمين صبري وشخصيتها القوية بحيث تحب أن تظهر بتصاميم بارزة ومميزة.

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