الامارات | بعد 10 سنوات من الفشل.. عزلة "كورونا" تقنع "يينغ" و"لي" بالتكاثر

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 سنوات من الفشل.. عزلة "كورونا" تقنع "يينغ" و"لي" بالتكاثر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل الانعزال التام عن الخارج وفي غياب الزوار، قرر زوجان من دببة الباندا في حديقة حيوانات في هونغ كونغ الإفادة من هذه الأجواء الحميمة للتزاوج بعد 10 سنوات من المحاولات الفاشلة.



وكما الحال مع نصف سكان الكرة الأرضية، يعيش دبا الباندا "يينغ يينغ"، و"لي لي" في عزلة قسرية بفعل التدابير المعتمدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، بينها إغلاق المتنزه الذي يعيشان فيه أمام الزوار. وعلى غرار بقية الأزواج في العالم، يحاول هذا الثنائي الإفادة من أوقات الفراغ الطويلة المتاحة أمامهما.



وقال رئيس متنزه "أوشن بارك" في هونغ كونغ مايكل بوس "منذ وصول يينغ يينغ ولي لي إلى هونغ كونغ سنة 2007 ومحاولات تزويجهما لم تنجح أبداً".

ويراوح أمد الحياة المتوقع لهذه الحيوانات بين 15 و20 عاماً في الطبيعة، لكن يمكن أن تعيش حتى سن الثلاثين في الأسر، بحسب الصندوق العالمي للطبيعة.

وسيراقب الخبراء حالياً يينغ يينغ لرصد أي إشارة حمل، غير أن هذه المهمة قد تستغرق وقتاً طويلاً، إذ إن فترة الحمل لدى حيوانات الباندا العملاقة تراوح بين 72 و324 يوماً.