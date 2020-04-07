احذر طرق انتقال عدوى فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

للشهر الرابع تقريبًا على التوالي وما يزال فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" يتفشى في جميع أنحاء العالم دون تراجع.

الفيروس المستجد تمكن من إصابة ما يزيد عن مليون و364 ألف شخص، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 76 ألف حالة.

المرض ينتقل بسهولة من شخص لآخر بأكثر من طريقة ويمكنه العيش خارج الجسم لفترات طويلة، كما أوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأسطح

يستطيع الفيروس أن يبقى نشطًا، لمدة ساعتين تقريبًا على الأسطح النحاسية والصلبة، أما الكرتون والبلاستك فيعيش لمدة أطول من ذلك، وذلك بحسب تصريحات، روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة تنظيف الأسطح، مثل المكاتب والمناضد بشكل دوري باستخدام الكحول، وكذلك الموبايلات والأجهزة الالكترونية تجنبًا للعدوى.

الرذاذ والسعال

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ينتقل فيروس كورونا عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس، إلى الأشخاص المحيطين بالمريض ويدخل إلى الجهاز التنفسي.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، الأشخاص الذين يسعلون بضرورة ارتداء كمامات تجنبًا لنشر العدوى.

اللمس

إذا لمس الشخص أي سطح مصاب بفيروس كورونا ثم لمس وجه، يمكن أن يصاب بسهولة.

التقارب

عدم الحفاظ على المسافة بين الأشخاص لأكثر من متر تقريبًا يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية عبر منشور لها على "فيسبوك"، أنه يُمكن أن يُصاب الشخص بالمرض إذا تواجد في حيز 1 متر من الشخص المصاب بـ"كوفيد 19"، أو قام بملامسة سطح ملوث ولمس العين أو الأنف أو الفم قبل غسل يديه.

وللحماية من العدوى، أوصت بأن تبقى على مسافة 1 متر على الأقل من الآخرين وتطهير الأسطح المستخدمة باستمرار، واحرص على تنظيف يديك بعناية وتجنب لمس العين والفم والأنف.