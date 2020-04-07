احذر.. 11 مكانا في المنزل قد يختبئ فيها فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

فيروس كورونا "كوفيد 19" القاتل له أكثر من طريقة للانتقال من شخص لآخر، لذا يجب علينا جميعًا معرفة هذه الطرق لمواجهة والوقاية منه.

ورغم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، إلا أننا قد نغفل عن أماكن في المنزل يمكن أن تكون مصدر للفيروسات والجراثيم والعدوى، لذا نذكر لكم الأماكن التي قد يخبئ فيها "كورونا" في المنزل، للوقاية منه، وفق ما ذكر موقعي "theconversation" و"goatsandsoda".

- مقابض الأبواب:

أكثر الأشياء في المنزل خطورة؛ لتردد أصحاب المنزل على لمسها، وبمجرد لمسها من قبل الشخص المصاب يختبئ الفيروس بها، ويمكن أن يتسبب في نقل العدوى، إذ إن مدة بقاء الفيروس على الأسطح المعدنية 3 أيام.

لذلك يجب تعقيمها بالماء والكلور، وغسل اليدين بعد لمسها لمدة 20 ثانية.

2- السجاد:

تنظف ربة المنزل السجاد يوميا بالمكنسة الكهربائية، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا هذا لا يكفي لإزالة البكتيريا والفيروسات، لذلك يفضل تنظيف يوميا باستخدام أدوات التعقيم هو الماء الدافئ والصابون.

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3- الأسطح:

أسطح المكاتب والمطبخ وجميع الأسطح الموجودة بالمنزل، مصدر لتجمع الفيروسات، إذ يستمر فيروس كورونا على الأسطح الإستيل لمدة 48 ساعة، والأسطح الألومونيوم 2-8 ساعات، وعلى الأخشاب 4 أيام وعلى الأسطح البلاستيكية لمدة أو الفولاذ لبضع ساعات أو 3 أيام.

وللوقاية من ذلك يجب تعقيمها بالماء والمطهرات يوميا.

4- الوسائد:

بالرغم من حرصنا على ابتعاد أيدينا إلى وجهنا طوال اليوم، إلا أن الوسائد المتسخة قد تسبب نقل العدوى والفيروسات، لذا يجب تغيير أغطية الوسائد يوميا باستمرار، ويتم غسل الأغطية المتسخة جيدا.

5- لوحة المفاتيح:

من الأشياء الأكثر خطورة لنقل العدوى، لذلك يجب تعقيمها بشكل دوري قبل وبعد استعمالها.

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6- مناشف المطبخ:

تعتبر بيئة مناسبة لتجمع الفيروسات والبكتيريا، لذلك يجب تغييرها يوميا وعدم وضعها على رخامة المطبخ، ويفضل وضعها في مكان نظيف وعدم وضعها فوق بعضها البعض، لتجنب تراكم الفيروسات عليها.

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7- الملابس:

نظرا لأن فيروس كورونا له أكثر من طريقة ينتقل بها إلى الإنسان فيمكن أن ينتقل من الملابس المتسخة، لذلك يجب غسل الملابس على درجة حرارة 60 درجة مئوية لتطهير الملابس، وبعد الرجوع من المنزل خلع الملابس وغسلها فورا على درجة حرارة عالية، ووضعها في الشمس للتخلص من الفيروسات.

8- الهواتف المحمولة:

تعتبر أيضًا وسيلة لنقل فيروس كورونا، حيث يبقى على الهاتف المحمول لمدة 9 أيام، لذلك يجب مسح الغطاء الخارجي الموبايل باستخدام المطهر وتعقيمه جيدا، ويجب عدم وضعه على أي سطح حتى لا تتسبب في نقل العدوى.

9- الحنفيات:

يمكن إن تتسبب الحنفيات في الإصابة بفيروس كورونا، نظرا لكثرة لمسها واستخدامها المتكرر على مدار اليوم.

10- ألعاب الأطفال:

بعد إغلاق المدارس للوقاية من فيروس كورونا، اتجه الأطفال إلى اللعب في المنزل ولكن يمكن أن ينتقل فيروس كورونا إلى الأطفال عن طريق لمسهم للألعاب حيث يمكن أن يختبئ فيروس كورونا بها.

11- نعل الحذاء:

يعتبر نعل الحذاء أرض خصبة لتكاثر للبكتيريا والفيروسات، نظرا لإن قطرات الجهاز التنفسي التي يحملها شخص مصاب بفيروس كورونا يمكن أن يهبط في أي مكان على الجزء العلوي من الحذاء مثل الأربطة أو الكعب، ويمكن أن تحمل الفيروس لعدة أيام. كما يستمر على زجاج النوافذ والمرايات 4 أيام.

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