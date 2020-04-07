لكبار السن.. إليك التغذية السليمة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الأكثر عرضة بالإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، هم كبار السن، لذا يجب اتباع نظام غذائي جيد لتعزيز المناعة.

نقدم لكم بعض الأطعمة الصحية التي تعزز مناعة كبار السن؛ لمكافحة مرض كورونا المستجد، وفقا لما ذكره موقعي "elmcroft" و"healthline".

- التفاح

من الفواكه التي تعزز مناعة الجسم لدى كبار السن، حيث إنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض، ويحتوي أيضا على ألياف تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

- الفواكه الحمضية

تعد الحمضيات كالبرتقال واليوسفي من أفضل المصادر الغذائية نظرا لاحتوائهما على فيتامين "سي" الذي يعتبر من أهم الفيتامينات، كما أنها غنية بالمعادن والبوتاسيوم لتقوية الجهاز المناعة.

- شوربة الدجاج

من أقوي المأكولات التي تعزز من قوة المناعة، لأنها توفر مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية والبروتينات، والمعادن التي تساهم في بناء خلايا المناعة لدي كبار السن، كما يمكن إضافة بعض العناصر الغذائية على الشوربة مثل الثوم والبصل، التوابل التي تزيد من تقوية المناعة.

- المأكولات البحرية

تحتوي المأكولات البحرية، كأسماك السلمون على مجموعة كبيرة من البروتينات، الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تدعم الجهاز المناعي وتزيد من قوته في مكافحة عدوي كورونا.

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- الشوفان

يعتبر الشوفان من الحبوب التي تحتوي على "البيتا جلوكان"، وهي ألياف تحتوي على مضادات أكسدة، تساعد كبار السن على حماية الجسم من الإصابة بعدوي كورونا.

- الخضروات الطازجة

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يجب تناول طبق كبير من السلطة التي تحتوي على مختلف الخضروات الطازجة، كالخس والجرجير والبقدونس؛ نظرا لاحتوائهما على نسبة كبيرة من الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي، إلى جانب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز من قوة المناعة.

- البروكلي

يعتبر من الأطعمة الهامة التي يجب تناولها من قبل كبار السن، لأنه يحتوي على فيتاميني "سي" و"B" وكمية كبيرة من البوتاسيوم والزنك.

- الزبادي

غني بالكالسيوم والبروتينات، فيتامين "د"، كما أنه يحتوي على مادة البروبيوتيك التي تعتبر بكتيريا نافعة تحافظ على المعدة خالية من الجراثيم التي تسبب الأمراض، وبالتالي يساهم بشكل كبير في تقوية مناعة كبار السن.

- المشروم

من الأطعمة الهامة التي تعمل على تقوية مناعة الجسم لدي كبار السن، نظرا لأنه يحتوي على فيتامين "ب"، كمية كبيرة من المعادن التي تعزز من تقوية المناعة.

- نصائح يجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا:

- الحرص على التغذية السليمة وتناول الخضروات والفاكهة، لمحاربة الفيروسات.

- يجب الإقلاع عن التدخين، نظرا لأن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تدمر أنسجة الرئة وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي، مثل الأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وبالتالي تضعف قدرة الجهاز المناعي على القيام بوظائفه.

- ينصح بأخذ اللقاحات الموسمية ضد نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يعمل اللقاح على تحفيز جهازك المناعي لخلق أجسام مضادة، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من العدوى.

- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية، حيث إنها تساعد على أن تقوية الجهاز المناعة لكبار السن، ويساعد الجسم على محاربة العدوى والفيروسات.

- تجنب الإجهاد المزمن والتوتر الناتج عن الضغوطات، لأنهما يساعدا على انخفاض المناعة في الجسم، وبالتالي لا يستطيع الجهاز المناعي على القيام بوظائفه للحماية من الفيروسات.

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