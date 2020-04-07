تعطير فروة الرأس.. خلطات للتخلص من الرائحة الكريهة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أبريل 2020 07:44 مساءً - يحصل أن تعاني النساء من رائحة فروة الرأس الكريهة ما يعرّضها لمواقف مزعجة ومُحرجة، إليكِ فيما يلي خلطات تعطير فروة الرأس الطبيعية و التي ستساعدكِ على الحفاظ على درجة حموضة الشعر، وإزالة روائحه السیئة، والتخلص من خلايا الجلد الميتة وإزالة الأوساخ والغبار.
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أسباب رائحة فروة الرأس الكريهة:
- قشرة الشعر قد تؤدي إلى حصول رائحة كريهة للشعر.
- عدوى فطرية أو بكتيريّة من البيئة الخارجيّة المحيطة.
- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وقلة الاستحمام وعدم تنظيف الشعر بكل جيد.
- التعرق المفرط قد يسبب برائحة رأس كريهة.
- فرط نشاط الغدد الدهنية داخل فروة الرأس.
- التدخين.
- عدم تجفيف الشعر جيداً بعد الاستحمام.
- التهابات جلدة الرأس.
- استعمال صبغات وملونات الشعر الحارقة.
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خلطات للتخلص من رائحة فروة الرأس الكريهة
خلطة الأسبرين والماء
المكونات:
8 حبات أسبرين
5 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ
الطريقة:
اسحقي حبات أسبرين وضعيها المسحوق مع الماء الدافئ، واصنعى عجينة متسقة من الخليط.
طبقيه على فروة الرأس باستخدام فرشاة أسنان نظيفة بعد تقسيم شعرك إلى أجزاء.
بعدها اغسلي شعرك جيدًا وجففيه.
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عصیر الطماطم
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خلطة الملح وزيت جوز الهند
المكونات:
5 ملاعق كبيرة من ملح البحر
ملقتان من زيت جوز الهند.
الطريقة:
اخلطي المكوّنات في إناء.
جزّأي شعرك إلى أقسام وافركى فروة الرأس بلطف بالخليط.
بعدها اغسلي شعرك جيدًا وجففيه.
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خلطة السكر وزيت الخزامى
المكونات:
ملعقتان من زيت الخزامى.
أربع ملاعق من السكر.
الطريقة:
اخلطي المكوّنات في إناء.
افركي فروة الرأس بالخليط .
اتركيه 15 دقيقة قبل غسله بالشامبو.
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