عبايات ملونة من انستقرام الفاشينيستا لكشخة رمضان 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أبريل 2020 07:44 مساءً - لن تكتمل اطلالات شهر رمضان من دون العبايات الملونة والتي تميزت هذا الربيع بالقصات العصرية ما يجعلها قطع مثالية تتهافت عليها الشابات، استوحي من اطلالات الفاشينيستا المحجبات أفكار لتنسيق العباية الملونة لإطلالة تتفردين بها خلال الدعوات العائلية.



عبايات باللون الوردي موضة ربيع 2020

عبايات وردية

لطلة متميزة، اعتمدي العباية الوردية المبودرة ونسقيها مع فستان أبيض طويل وصندال بيج بلون الجلد، أما اذا كنتِ ترغبين في لوك أكثر عملية فيمكنك إستبدال الفستان الطويل ببلوزة وبنطال أبيض واسع وحذاء مدبب من اللون نفسه، عشاق الإطلالات الأكثر رصانه ننصحهن بإرتداء العباية الوردية الداكنة Dusty rose مع فستان بليسيه طويل محدد الخصر وإنتعال حذاء مدبب مزودة بإبزيم يلف الكاحل.

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عبايات بيضاء وطرق تنسيقها على غرار الفاشينيستا

عبايات بيضاء



تليق بالعبايات البيضاء على إختلاف تصاميمها البناطيل الجينز الفاتحة والقمصان والبلايز البيضاء، اكملي هذا اللوك بطرحة قطنية سوداء وانتعلي حذاء سنيكرز أبيض، أما اذا كنتِ تفضلين اللوكات الأكثر أنثوية ففنصحك تنسيق عبايتك البيضاء مع فستان وردي فاتح وطرحة بيضاء على طريقة الفاشينيستا فاطمة حسام.

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عبايات زرقاء فاتحة موضة الموسم

عبايات زرقاء



اعتمدي العبايات الزرقاء الفاتحة مع فستان وطرحة من اللون نفسه على غرار الفاشينيستا حنين الصيفي وارفقي اطلالتك بمجوهرات ناعمة وحقيبة صغيرة الحجم، أما العبايات المائلة للون الرمادي ارتديها مع بلوزة بيضاء وبنطال رمادي واعتمري طرحة بيضاء واحملي حقيبة ديور الفضية.

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عبايات بألوان قوية موضة ربيع 2020

عبايات صفراء

تفردي بأسلوبك واختاري عباية بلون صارخ كالأصفر ولكسر حدة اللون ننصحك بتنسيقها مع توب وبنطال أسود واعتمري طرحة سوداء وتممي اللوك بحذاء قوتشي المسطح، أما اذا كنتِ من عشاق اللوكات الكلاسيكية فيمكنك تبني صيحة العبايات باللون الجملي ونسقيها مع الجينز على غرار الفاشينيستا سهى.