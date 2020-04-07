ساعات جلد ملونة لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أبريل 2020 07:44 مساءً - ساعات الجلد الملوّنة هي جزء من إطلالاتك إذا كنتِ من متتبعات الموضة. مهما كانت المناسبة التي تخرجين لأجلها، يجب أن يكون لديكِ مرآة كاملة الطول حتى تطال ساعتك.عليكِ أن تقفي وتري نفسك تمامًا، وتتوّجهي إلى أخمص قدميكِ، وتهتمي للسوار والساعة أيضاً. ساعات الجلد الملونّة تحوز على إهتمام النساء بشكل عام، حيث يخترن لكل إطلالة لون. إليكِ بعض النصائح عن إختيار الساعات:

هل الساعات الجلدية الملوّنة ترند؟

ساعة شوبارد

كانت هناك قاعدة قديمة حتى حوالي العشرينات من القرن الماضي مفادها أنّ الذهب الأصفر كان يسيطر على الساعات خلال النهار، فيما يسيطر البلاتين أو الذهب الأبيض على ساعات الليل. في أيامنا هذه، أصبح هناك تنوعاً في الساعات النسائية الجلدية وغيرها، لذلك لا تخافي من خياراتكِ الخاصة. يميل الناس إلى تفضيل ساعات الماس واللؤلؤ على غيرها في المناسبات، لكن كإطلالة دنيم، تبقى الساعات الجلدية هي الأبرز. الحقيقة هي أن الأمر متروك للتفضيلات الشخصية. إذا كنتِ تحبين شعاع الماس المرصّع، فمن المحتمل أن تبدو الساعة رائعة عند ارتدائها لأنك ترتدينها بثقة. طبعاً لكل مقام مقال، والساعات الجلدية موضة لا تبطل.

تابعي المزيد: أجمل موديلات ساعات نسائية باللون البني

Advertisements

موديلات ساعات جلدية ملوّنة

تصميم بولغاري المميز

من الموديلات التي تعجبنا في الساعات الجلديّة الملوّنة، تلك التي تصاميمها لافتة، مع الإحتفاظ على الميّزات الضرورة. كثير من الإبداع في ساعات Serpenti Tubogas من بولغاري التي تجمع بين إثنين من أكثر الرموز لتصميم بولغاري، جاذبية الثعبان مع روح توبوغاز المعاصرة، عبر إثارة المنحنيات الحسية للمرأة وشكل الثعبان. تم تصميم الساعة بخطوط أنيقة وتصميم مرن، فظهرت تشّع بريقًا. أمّا دار كارتييه، فهي بلا شك واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة للساعات والمجوهرات على مستوى العالم، لا سّيما بسبب شعبيتها في ثقافة المشاهير. والساعات الشهيرة للعلامة التجارية تتحدث عن نفسها، وتتباهى في التميز والكلاسيكية. تمثّل هذه العلامة التجارية الفاخرة للساعات من خلال موادها الراقية والأرقام الرومانية النموذجية، رهانًا آمنًا للكثيرين وتستحق هذا التفاخر. ننصحك بساعة Ballon Bleu de Cartier watch .

كيفية اختيار ساعات جلد ملوّنة

ساعة تيفاني



تتميّز الساعات الجلدية الملوّنة أنّها تعمل كإكسسوار يضيف رونقاً على إطلالتك، وتأتي في موديلات من جميع الأحجام. لا تختلف كثيراً ساعات النساء، لذلك من المهم تذكر هذه الحقائق عند اختيار ما ترتدينه: فالساعة الأوتوماتيكية للساعة الكبيرة. يمكن أن تختاري الجرأة في التصميم الخاص بك مع الساعات للجنسين. أصبحت أقراص الساعة الضخمة، وخاصة في ساعات الكوارتز الخفيفة الوزن، على سبيل المثال، أحدث اتجاه لمعصم النساء حول العالم.