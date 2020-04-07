أزياء أوفر سايز مريحة للمحجبات ونصائح مهمة للتنسيق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أبريل 2020 07:44 مساءً - ظهرت موضة الأزياء الأوفر سايز بقوة خلال الأعوام الأخيرة، وتصدرت صيحات الموضة لكل المواسم، وشاهدنا عارضات الأزياء يتألقن بهذه الصيحة بطرق أنيقة، وأخرى جاءت غريبة بعض الشيء، وتباعًا اعتمدتها الكثير من المدونات، لاسيّما المحجبات، بطرق عصرية، وشاهديها بنفسكِ؛ واستلهمي منها بعض الأفكار لإطلالة مميزة بصيحة الأوفر سايز.





البناطيل الأوفر سايز على طريقة الفاشينيستا منال

البناطيل الأوفر سايز على طريقة الفاشينيستا منال

بهذا الستايل، يمكنكِ اعتماد موضة البنطلون الأوفر سايز، الذي ارتدته الفاشينيستا منال، وهو مناسب أكثر للصبايا طويلات القامة، نسقته مع قميص أبيض، جاء واسعًا قليلًا، لهذا ربما تلاحظين أن الفاشينيستا بدت بوزن زائد نسبيًا.

والأفضل عند اعتماد هذا الستايل؛ أن تنسقيه مع توب ضيق؛ حتى تبدي أنحف، والكعب العالي سيكون له الأولوية هنا.

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الجاكيت الجينز الواسع من الفاشينيستا سهى

الجاكيت الجينز الواسع من الفاشينيستا سهى



من القطع التي ننصحكِ بأن تعتمديها ستايل الأوفر سايز، هو الجاكيت الجينز، لأنه عادة ستنسقيه مع قطع أخرى مختلفة؛ وسيكون المقاس الواسع هو الأكثر راحة وعملية.

نسقته الفاشينيستا سهى مات مع الفستان الضيق، وجاء التنسيق مميز، لاختيار الجاكيت الجينز الطويل، وكذلك مع وجود حزام الخصر بالجاكيت، حتى تبدو أكثر رشاقة، وأناقة.

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الفساتين الأوفر سايز بأسلوب ماريا عليا

الفساتين الأوفر سايز بأسلوب ماريا عليا

لفتنا هذا الستايل للفستان الواسع باللون الأسود، مع الكشكشة، والأكمام القصيرة، من ماريا عليا، وعند التدقيق في تفاصيل الفستان؛ ستجدينه بسيطًا وهادئًا، لا توجد به تطريزات، أو ألوان مختلفة؛ لأنه ببساطة عندما تطبقين صيحة الأوفر سايز بالفساتين؛ يفضل أن تكون بسيطة؛ حتى لا تبدي مبهرجة أو بمظهر فوضوي، غير مرتب.

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المعاطف الطويلة الأوفر سايز من الفاشينيستا بسمة

المعاطف الطويلة الأوفر سايز من الفاشينيستا بسمة

لطالما كان اختيار المعاطف يعتمد على تصميم الأوفر سايز؛ لإطلالة أكثر عملية، ولكي نتمكن من ارتداء ما نشاء من القطع المختلفة تحت هذا المعطف، كما نشاهد بهذا اللوك من الفاشينيستا بسمة؛ باختيار المعطف الطويل باللون البينك الأنثوي، مع بنطلون ضيق، وبوت الساق مع الدبابيس اللامعة.

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