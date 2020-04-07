أحدث عبايات خروج ألوان موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أبريل 2020 07:44 مساءً - عبايات الخروج من القطع التي تحتاج إلى تجديد دائم، خاصة إن كنتِ تعتمدين عليها بشكل أساسي في إطلالتكِ اليومية، لهذا البحث عن أحدث عبايات الخروج لاينتهي، واليوم اخترنا لكِ أحدث الموديلات من عبايات خروج ألوان موضة 2020، من أشهر الماركات الخليجية، لكي تتألقي بها هذا الربيع.





العبايه المعطف مع الأزرار الأمامية بألوان الباستيل

العبايه المعطف مع الأزرار الأمامية بألوان الباستيل



من الصيحات التي ما زالت مستمرة معنا لموسم الربيع، هي موديلات عبايات المعطف، مع لمسة الأزرار الأمامية، كهذا الموديل من anatomiofficial، مع درجة اللون الازرق السماوي، مناسبة لأجواء العمل، أو للمشاوير النهارية المهمة.

من الممكن أن تنسقيها مع حجابكِ باللون الأبيض، وحذاء الميول بدرجة البيبي بلو، لإطلالة مخملية.

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العبايه الكتان باللون الأصفر الخردلي

العبايه الكتان باللون الأصفر الخردلي



أما إذا كنتِ تبحثين عن لون أكثر بهجة، فإليكِ هذا التصميم من dolaaldhaheri، مع تلك الدرجة الفاقعة لدرجة الأصفر، وتطريزات بسيطة على العبايه من الأمام، مناسبة لكل الصبايا، اعتمديها بخروجات ما بعد الظهر مع الصديقات، ونسقيها مع ألوان فاتحة، حتى لا تبدين متكلفة.

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العبايه الستان باللون الأبيض الثلجي

العبايه الستان باللون الأبيض الثلجي



لفتنا هذا التصميم للعبايه من 21.technique، مع اللون الأبيض الثلجي، الذي يمنحكِ إطلالة منعشة، ومترفة، خاصة مع لمسة الستان الفخمة الموجودة بالعبايه، بالإضافة إلى التطريزات البارزة على أكمام العبايه.

من الأفضل أن تنسقي العبايه مع حجاب وإكسسوارات بالدرجات المخملية، ولا تبتعدين كثيرًا عن الأبيض الثلجي، ودرجاته المختلفة، حتى تحافظين على الستايل الكلاسيكي للعبايه.

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العبايه باللون الأزرق الكحلي والأكمام المكشكشة

العبايه باللون الأزرق الكحلي والأكمام المكشكشة





سوف نشاهد تلك الدرجة من الأزرق الكحلي كثيرًا هذا الموسم، تحديدًا أنه من الدرجات اللافتة للأنظار، يمنح الصبايا إطلالة منعشة، وهو ما نبحث عنه دائمًا بإطلالات الربيع والصيف، كهذا التصميم من anatomiofficial، مع الأكمام المكشكشة بطريقة حلزونية، نسقيه مع حجاب باللون الأبيض، أو النود الروز، للمسة أنثوية لمظهركِ.

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