إطلالات كاجوال للرجل من مطلق السلطان

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أبريل 2020 07:44 مساءً - يعد مطلق السلطان من أبرز مشاهير السوشيال ميديا السعوديين، وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يقوم بنشر العديد من الخيارات الكاجوال المذهلة التي تناسب الرجل العربي، لذا جمعنا اليوم لمُحبي إطلالاته أبرز التنسيقات التي ظهر بها وأحدثها.
إطلالات بالشورت
الشورت من أبرز الخيارات الشبابية التي تلائم فصل الصيف، لذا تأنق مطلق بشورت جينز مع تيشيرت أبيض برسوم ومعطف أسود لإطلالة شبابية.
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تنسيقات بالجينز الأزرق
يعتمد السلطان في إطلالاته على بناطيل الجينز الطويلة باللون الأزرق بمختلف تصاميمها، ويكملها بالمعاطف الجينز والبليزر الرمادي والقمصان الحمراء والتيشيرتات البيضاء بمختلف أنواعها.
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خيارات بالبنطال الأسود
أطل مطلق بعدة بناطيل سوداء من الجينز والأقمشة الأخرى مع المعاطف السوداء العصرية، والبلوفرات الكاروهات أو القمصان البيضاء لإطلالات عملية.
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