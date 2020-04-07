الامارات | الجمهور من الشرفات والنوافذ.. مهرجون يُبهجون سكان غزة والضفة وسط العزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دهن مهرجون فلسطينيون وجوههم وارتدوا الشعر المستعار ووضعوا أنوفاً حمراء كبيرة، وفوق كل ذلك وضعوا الكمامات الطبية للترفيه عن الأطفال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وسط إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا. ووقف عشرات الأطفال في الشوارع أو طلوا من النوافذ في مدينة الخليل القديمة ليشاهدوا ألعاب المهرج وخدعه. وفي خان يونس جنوب قطاع غزة طاف المهرجون بأزيائهم زاهية الألوان في الشوارع الضيقة يقدمون البالونات للأطفال الذين يطلون من النوافذ.

وقال فايز محارب أحد المهرجين من فريق ألوان الفني «خليك في بيتك واحنا منيجيك، قمنا اليوم بالترفيه عنهم داخل المنازل على البيوت بسبب فيروس كورونا الموجود في غزة، فش مدارس فش حاجة تحويهم".وكان يرافقهم شخص يرتدي حلة على شكل كلب يقوم بألعاب تضحك الصغار.