الامارات | وكالة الفضاء الروسية: أميركا تستعد للاستيلاء على كواكب أخرى

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهمت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الرئيس الأميركي دونالد ترامب واميركا، بوضع أساس للسيطرة على كواكب أخرى بتوقيعه أمرا تنفيذيا يحدد الخطوط العريضة لسياسة التعدين التجاري في الفضاء.

وتم توقيع هذا الأمر التنفيذي أمس، وتقول روسكوسموس إنه يضر بمجال التعاون الدولي في الفضاء.

وأضافت الوكالة أن "الفضاء الخارجي مجال فريد بالنسبة للنشاط البشري من الناحيتين القانونية والطبيعية، إلا أن الولايات المتحدة لا تعتبره من المشاعات العالمية".

وقالت الوكالة إن هذا الأمر التنفيذي يضع الولايات المتحدة في موقف المجابهة للنظرية القائلة بأن الفضاء هو ملك للبشرية جمعاء.

وأورد بيان الوكالة أن "محاولات مصادرة الفضاء الخارجي والخطط العدوانية للاستيلاء فعليا على مناطق في كواكب أخرى من شأنه أن يقود لإبعاد دول (عن الطريق) نحو تعاون مثمر".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن "أي نوع من محاولة خصخصة الفضاء بشكل ما أو بآخر لن يكون مقبولا". وأضاف: "أجد من الصعب أن نحكم الآن ما إذا كان بإمكاننا النظر للأمر على أنه محاولة لخصخصة الفضا Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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