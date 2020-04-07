علشان ماتخرجش.. 3 طرق لتحضير اللاتيه في المنزل

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل طوال اليوم، تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق لإعداد مشروبات ذات مذاق مميز، تشبه ما يتم إعداده في المقاهي و"الكافيهات"، ومن بينها اللاتيه.

"هن" يقدم 3 نكهات مختلفة لـ"اللاتيه"، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، خلال الفقرات التالية:

لاتيه بالشوكولاتة

مقادير اللاتيه بالشوكولاتة

لبن

ماء ساخن

كاكاو

قهوة سريعة الذوبان

سكر

ثلج

طريقة تحضير اللاتيه بالشوكولاتة

- خلط ملعقة من القهوة مع ملعقة من الكاكاو والسكر.

- إضافة الماء الساخن إلى الخليط، مع التقليب لمدة 5 دقائق حتى تتكون الرغوة.

- إضافة اللبن ثم قطع من الثلج، ويُقدم.

لاتيه بالقرفة

مقادير اللاتيه بالقرفة

لبن ساخن

نسكافيه

قرفة

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سكر

طريقة تحضير اللاتيه بالقرفة

- غلي اللبن جيدا ثم التقليب به بالمضرب المخصص للمشروبات للحصول على رغوة.

- في مج منفصل، يتم خلط ملعقة من النسكافية مع نصف ملعقة من القرفة والسكر.

- إضافة اللبن على الخليط، ثم وضع رشة من القرفة.

لاتيه بالكريمة

مقادير اللاتيه بالكريمة

كريمة

ماء

سكر

القهوة سريعة الذوبان

ثلج

شوكولاتة سائلة

طريقة تحضير اللاتيه بالكريمة:

- خلط الكريمة والسكر والقهوة في الماء.

- إضافة الثلج على الخليط، ووضعهم داخل الخلاط.

- سكب الخليط في كوب، وتزيينه بالشوكولاتة سائلة.