فيديو.. قصة زوجين فرقتهما كورونا على الحدود: غداء وقهوة ومرح

لم يؤثر الحجر الصحي على الزوجين، اللذان أصرا على التقارب رغم إغلاق الحدود بين بلديهما.. هذه هي ملخص قصة إنغا راسموسن، في منتصف الثمانينيات من عمرها، مع زوجها كارستين توتشسن هانسن، المقيم في ألمانيا والذي يبلغ من العمر 89عامًا، حيث يلتقيان يوميًا على الحدود لتناول الغداء وكوب من القهوة.

فلم تمنع إصابة الزوجين بفيروس كورونا، من الثناء على حبهما لبعضهما البعض، حيث يجلسان على مسافة آمنة عن بعضهما البعض، وفقًا لما ذكره موقع "سبوتنك".

تقول "إنغا": "يبدو أن الوقت يتباطئ عندما تجلس في المنزل، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل، لا يمكننا أن نحدث خرقًا. لم نعتقد أبدًا أنه سيتعين علينا المرور بشيء من هذا قبل".

Advertisements

ويضيف الرجل: "لا يهم إذا كانت تمطر أو تلهب نارًا، سنستمر في رؤية بعضنا البعض بهذه الطريقة حتى تفتح الحدود".

يذكر أنه قد تم فصل الزوجين عن بعضهما البعض، بعد أن أغلقت ألمانيا والدنمارك حدودهما بسبب الوباء، حسبما ذكرت قناة "ruptly".