8 أمتار تباعد.. نصائح الصحة العالمية الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا

في بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات، والسلام بالأيدي، والتقبيل، باعتبارها الطرق الأسهل لانتقال الفيروس.

كما شددت المنظمة على ضرورة عدم خروج كبار السن، ومن يعانون أمراضًا مزمنة، إلا للضرورة القصوى، لأنهم الأكثر عرضة لمضاعفات مميتة لـ"كوفيد 19".

ولكن يبدو أن تلك الإجراءات الاحترازية غير كافية، حيث يتوحش كورونا في كثير من البلدان خاصة في أوروبا وأمريكا، وتتزايد الأرقام بشكل جنوني، وتزيد معها معدلات الوفاة، لذا قررت منظمة الصحة العالمية تقديم عدد من النصائح مجددًا بمعايير أكثر صرامة.

وقالت المنظمة إنه يجب أن تكون المسافة بين الشخص والآخرين 8 أمتار، وليست مترين، خاصة إذا ظهرت عليه أعراض حتى لو طفيفة للمرض، مثل السعال الجاف والإرهاق وارتفاع درجة الحرارة.

Advertisements

وجاء ذلك بناء على دراسات أجريت في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في لندن، والتي تفيد بأن جزيئات الفيروس يمكن أن تمتد مع سعال المريض أو النقاط الخارجة من فمه حتى 8 أمتار، لذا فإن مسافة مترين غير آمنة على الإطلاق.

وفي البداية قالت الصحة العالمية إنه من غير المجدي ارتداء الأصحاء للكمامة، مؤكدة أنها تنصح بذلك للمخالطين للمرضى فقط، لتتراجع عن ذلك وتطالب الجميع بضرورة ارتداء الكمامات الواقية حتى الأصحاء وغير المخالطين.

وقالت الصحة العالمية إنها ستدعم الدول التي تنصح مواطنيها بارتداء الكمامات وفق نهج مدروس.

كما أكدت ضرورة ارتداء الكمامات في الصيدليات والسوبر ماركت والأماكن المغلقة.