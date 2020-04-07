فيديو.. إيناس عز الدين تهاجم إيناس عز الدين بسبب كورونا: كذابة وهدفها الشهرة

هاجمت الفنانة إيناس عز الدين عبر برنامج "ET بالعربي"، المطربة إيناس عز الدين، وأعربت عن استيائها الشديد، ووصفتها بنشر أخبارا كاذبة بهدف الشهرة في وقت يواجه الناس فيه أزمة كبيرة.

وقالت "إيناس" في الفيديو الذي نشرته صفحة البرنامج عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنها فزعت في بداية الأمر من كم المكالمات الهاتفية والرسائل التي وصلتها للاطمئنان على حالتها الصحية جراء الإصابة بكورونا.

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وأضافت أنها اتخذت إجراءات قانونية لدى نقابة الممثلين بقيادة أشرف زكي، ونقابة الموسيقيين بقيادة هاني شاكر، بسبب الضرر الواقع عليها نتيجة تشابه الأسماء، وكان رد الفعل سريعًا بوقف المطربة عن الغناء.

يُذكر أن المطربة إيناس عز الدين كانت قد خرجت في "فيديو لايف" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من المغرب، ثم بثت فيديوهات حية من داخل الحجر الصحي، ولكن أتثبت التحاليل عدم إصابتها بالفيروس بعد عدة أيام.