ممثلة سعودية تثير الجدل: استخدموا المساجين لتجارب كورونا أفضل من الفئران والقرود

تحدثت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن استخدام السجناء في تجارب العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وحددت "مرام" فئة من المساجين، وهي خاصة من يتم إلقاء القبض عليهم في جرائم تمس الأمن، وطالبت كذلك بإجراء تلك التجارب حتى لو لم تكن التجارب مضمونة، ما يعني أنها لا تخشى على حياتهم، حيث ترى "من الأفضل استخدام هؤلاء السجناء عوضا عن القرود والفئران".

وكتبت على "تويتر"، "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقاب لهم، ومنها تستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

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تلك التغريدة أثارت ردود فعل غاضبة للغاية من الممثلة "مرام"، ومن بينهم من وصفوها بأنها تجردت من الإنسانية، ومن طالبوها بحذف هذا الكلام القاسي، وكذلك منافاته لحقوق الإنسان.

وكتب أحد المغردين، "ادعي لهم بالهداية أولًا، والله يرفع البلاء والغمة عننا جميعا، والحمدلله الأمر مو بيدك، وثاني شيء ماتدرين وش كانت ظروفهم او هل لديهم مشاكل نفسية أو مالية وايش مسببات مأوصلهم للسجن إلى آخره".

وقال آخر، "الحمدلله الأمر ليس بيدك"، و"السجين مهما كانت تهمته يُحاكم وفق القوانين المعمول بيها في البلد اللي هو فيه، وهو أمانة لدى السلطات والجهات الرسمية وليس فأر تجارب، وأنصحك بكثرة الاستغفار، وصدقة السر، والمسح على رؤوس الأيتام، فإنها ترقق القلوب.. عافانا الله مما ابتلاك به وأصلح حالك".