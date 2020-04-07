أبرز أنماط الأحذية التي سترتديها النساء في غضون 6 أشهر

ما زلنا في بداية موسم الربيع، لكن لا يسعنا إلا أن نتطلع إلى بعض أكبر الاتجاهات التي من المقرر أن تهيمن على ساحة الموضة في موسم الخريف المقبل.وعلى الرغم من أن مدرجات خريف وشتاء 2020 زودتنا بمجموعة كبيرة من أساليب الأزياء الأنيقة لتجربتها في شهر سبتمبر، اليوم نركز اهتمامنا على بعض أروع اتجاهات الأحذية التي حكمت المدرجات والتي نتوقع رؤيتها في كل مكان في غضون ستة أشهر.

الأحذية المزينة بالسلاسل

من البوتات والكعوب إلى الأحذية المسطحة، انتقلت السلاسل المكتنزة من الأعناق إلى الأحذية، وشوهدت السلاسل المعدنية على مختلف أنواع الصور الظلية للأحذية، وأضافت عليها لمسة عصرية منعشة.

الصنادل ذات الأشرطة المجعدة

إذا كنت تحبين الفساتين والتوبات المجعدة، فستحبين حتما هذا الاتجاه الجديد من الصنادل المجعدة لهذا الخريف، وتتميز بأشرطة عرضية ومجعدة في جميع الأنماط والألوان المختلفة.

البوت العالي فوق الركبة

من أكثر اتجاهات البوت الدارجة على مختلف المدرجات من نيويورك إلى باريس هو حذاء البوت العالي فوق الركبة، و سواء كانت ضيقة جدا أو أكثر ذات صورة ظلية مترهلة قليلا، فهي تأتي بجميع الألوان والأقمشة والطبعات.

البروغز

في حين أن أحذية اللوفر تحظى بشعبية كبيرة هذا الربيع، إلا أن نمط البروغز هو نجم موسم الخريف، ويأتي هذا الاتجاه الكلاسيكي في مختلف الصور الظلية الفريدة من نوعها، من أنماط الـ "slip-on" إلى الأقمشة المعدنية وأنماط بالكعب العالي، والتي تجعل الإطلالات تبدو أكثر أناقة وتميزا.

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الأحذية الفروية

هل أنت مستعدة لاحتضان بعض الأحذية الفروية هذا الخريف؟ قدم المصممون على مدرجاتهم لموسم الخريف المقبل مختلف أنماط الأحذية الفروية الدافئة من كعوب الفرو الصناعي إلى الميول المقلمة بالفرو، وتضمن لك هذه الأنماط الفروية إطلالة دافئة ومريحة ومواكبة للموضة.

الأحذية بنعل البلاتفورم المكتنز

يبدو أن الأحذية بنعل البلاتفورم المكتنز ستبقى رائجة خلال خريف 2020؛ إذ شوهدت على مدرجات أشهر المصممين في صور ظلية مختلفة كالبلاتفورم من وحي التسعينيات، والفلاتفورم، والبوتات العسكرية المكتنزة، كما شوهدت في ظلال جريئة من الألوان بالإضافة إلى الظلال المحايدة الكلاسيكية المصنوعة من الجلود والأقمشة المبطنة، والأقمشة المطاطية.

الأحذية المزينة بربطات البو

زينت ربطات البو مختلف أنماط الأحذية على مدرجات خريف 2020، من ربطات البو البارزة على الكعوب المخملية من شيارا بوني إلى ربطات البو الصغيرة المزينة على الصنادل المسائية من غيامباتيستا فالي.

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