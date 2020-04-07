كيف تستقبل الضيوف وتتسوق في زمن كورونا؟.. إليك 19 نصيحة مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الجميع يشعر بالقلق والخوف من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" الذي تفشى وأصاب أكثر من 1.3 مليون حالة، وقتل زيادة عن 74 ألف شخص حول العالم.

ولهذا، يقدم الموقع الذي دشنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للتوعية بهذا الوباء، مجموعة من النصائح للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

طرق انتقال مرض كورونا:

تتمثل الطريقة الرئيسية لانتقاله في الرذاذ الذي يتناثر من أنف أو فم الشخص المصاب بالفيروس أثناء السعال، ويمكن أن يلتصق بالأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، ما ينتج عنه إصابة الآخرين بالمرض عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس الأعين أو الأنف.

لذا من الضروري الابتعاد عن الشخص المصاب بمسافة متر واحد على الأقل.

طرق الوقاية من فيروس كورونا:

1- يجب تنظيف اليدين باستمرار عن طريق فركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصا بون.

2- الحرص على تغطية الفم والأنف أثناء السعال، بمرفقك المثني أو بالمناديل الورقية.

3- ينصح بالتخلص من المناديل الورقية على الفور وإلقائها في القمامة، ثم غسل اليدين جيدا.

4- تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال، والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد.

5- مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا خلال 30 ثانية، بل يجب غسل اليدين جيدا بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون ثم استخدام المجففات.

6- لا يجب إعادة استخدام الكمامات مرة أخري، كما أنه ينصح عدم لمسها من الأمام.

7- تناول الثوم لا يمنع من الإصابة بعدوي كورونا.

8- لا يمنع غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي من الإصابة بالفيروس.

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9- الحرص على عدم ملامسة أزرار الأسانسير، ومقابض الأبواب في المواصلات العامة.

نصائح يجب اتباعها للتعامل مع انتشار الفيروس في الوقت الحالي:

10- ينصح أثناء استقبال الضيوف في المنزل، التحية تكون على بعد متر من خلال: الإشارة باليد أو الانحناء، دون التحية بالأيدي أو العناق.

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11- عليك استئذان المتواجدين في المنزل جميعا، غسل أيديهم بالماء والصابون جيدا بما فيهم الضيوف.

12- يجب عليك تنظيف للأسطح والاشياء باستمرار خاصة التي يتم لمسها كثيرا.

13- في حالة شعور شخص من المتواجدين أنه ليس بخير (خاصة وإن كانت أعراضه إيجابية لفيروس كورونا المستجد)، عليك الحذر من مشاركة الأماكن معه.

14- عند الإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد، احرص على التواصل مع جهة الرعاية الصحية المختصة هاتفيا قبل الذهاب.

وفي حالة الاضطرار الخروج من المنزل، حاول الالتزام بالتعليمات الإرشادية.

15- يجب عليك الاطلاع الدائم بالمستجدات عن الفيروس من المصادر الموثوقة بها.

16- تجنب رش الجسم بالكحول أو الكلور، حيث إنه لا يساعد على القضاء على الفيروس، بل قد يكون ضارا بالملابس أو الأغشية المخاطية (كالعينين والفم).

17- الحيوانات الأليفة بالمنزل قد تنشر الفيروس، لذا يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل معها.

18- عدم تناول المضادات الحيوية لأنها غير فعالة في الوقاية من الفيروس، بل تقضي على الجراثيم فقط.

19- لا توجد حتى الآن أدوية محددة للوقاية من الفيروس أو لقاح، وإجراء التحاليل والأشعة السينية للصدر هي الاختبارات الأوثق لفيروس كورونا.

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