هل تساعد تقنية كتم النفس على تخفيف أعراض كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يصيب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الجهاز التنفسي للإنسان، ويؤثر على الرئتين ما يؤدي إلى عدم قدرة المريض على التنفس بسهولة.

قبل ساعات انتشر فيديو لطبيب في مستشفى "كوينز" البريطاني، على مواقع التواصل الاجتماعي، يشرح من خلاله تقنية التنفس التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض Covid-19، بحسب ما أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأكد الدكتور سارفاراز مونشي، مسؤول الرعاية العاجلة، أن هذه التقنية يتم استخدامها في المستشفى مع المرضى بوحدة العناية المركزة.

وأوضح مونشي، أن هذه الطريقة تساعد المرضى في الحصول على كمية جيدة من الهواء، وأنها الطريقة الوحيدة التي تساعد على التنفس بعمق للمرضى.

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وتعتمد الطريقة على أن يأخذ الشخص 5 أنفاس عميقة، ويكتمها لمدة 5 ثواني، وفي الشهيق السادس، أحبس أنفاسك لمدة 5 ثوان، ثم قم بالسعال مع تغطية الأنف والفم، وعد نفس الطريقة هذه مرتين.

وأوصى بضرورة الاستلقاء على الوجه حتى نسمح للرئة بالتنفس بشكل جيد لأن غالبية الرئة تقع على ظهرك، وليس في مقدمة الصدر، لذلك الاستلقاء على الظهر يؤثر على الممرات الهوائية ويجعلك تتنفس بشكل أفضل.

الدكتور رفيق عدلي، استشاري الجهاز الصدر والجهاز التنفسي، قال، "إن هذه الطريقة غير مناسبة لمرضى فيروس كورونا، لكن يمكن استخدامها مع من يعانون من سدة رئوية".

وأوضح عدلي لـ"الخليج 365"، "إن مرض فيروس كورونا عبارة عن التهاب فيروسي في الرئة تؤثر في وظائف الرئة، قد تصل شدته إلى مرحلة توصيل الأكسجين وهنا لن تجدي معه هذه التمارين".