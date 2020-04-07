فيروس كورونا يمكن أن يعيش داخل ثلاجتك.. وإليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
كشفت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، أن الفيروسات التاجية قادرة أن تبقى على قيد الحياة في درجات حرارة منخفضة.
وأجريت الدراسة عام 2010، حيث أظهرت أن الفيروسات التاجية (من بينها فيروس كورونا المستجد) قادرة على العيش في درجات حرارة تصل إلى خمسة درجة مئوية تقريبا أو أقل وهي درجة الحرارة القريبة من بيئة الثلاجة، حسب ما جاء فى "سبوتنيك".
ونصح عالم الفيروسات في سان فرانسيسكو، وارنر جرين، أنه من الضروري تطهير المنتجات قبل وضعها في الثلاجة أو المجمد.
ولاحظ العالم أنه من الصعب العثور على المطهرات الآن، لذا يمكنك صنعه بنفسك من خلال إضافة ثلث كوب من ماء جافيل أو الكلور في 4 لتر من الماء تقريبا، أو يمكنك مزج الصابون في الماء الدافئ.
وتابع العالم، ثم عليك نقع منشفة في المحلول وعصرها لمسح الأسطح وخزنات الثلاجة والبقالة.
ومن غير المعلوم إن كان فيروس كورونا قادرا على النجاة في الفريزر أم لا.
في سياق متصل، درست مجموعة من الخبراء مدة بقاء الفيروس على الأوراق النقدية والأقمشة والخشب والزجاج، وتبين أن الفيروس يعيش لمدة أسبوع على الكمامات.
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