حيلة يابانية للتغلب على حظر كورونا.. روبوتات بدلا من الطلاب في الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

لجأت جامعة يابانية، قبل أيام إلى حيلة غير تقليدية لإقامة حفل تخرج طلابها، تجنبًا للتجمعات، بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في البلاد وجميع أنحاء العالم.

وأظهرت الفحوص إصابة نحو 4000 شخص بفيروس كورونا في اليابان، وبلغ عدد الوفيات 92 حالة وفاة، كما أوضحت "سكاي نيوز" عربية.

وعقدت جامعة (BBT University) حفل تخرج طلابها داخل أحد فنادق، طوكيو بطريقة مختلفة بعدما استبدلت طلابها بروبوتات.

وشغّل الخريجون الروبوتات "newme" عن بُعد، وكانت تحمل صور الطلاب، واستلمت شهادات التخرج نيابة عنهم، كما أوضح موقع "interestingengineering".

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وتم تطوير الروبوتات الجديدة من قبل ANA Holdings، وكانت مزودة بشاشة عرض تظهر وجوه الخريجين، مع "أذرع" مصممة لاستلام شهاداتهم.

وارتدت الروبوتات الأثواب المخصصة للتخرج، وعلقوا أسماء الطلاب الخرجين الأربعة، وتقدموا إلى الأساتذة لاستلام الشهادات.

وانضم الخريجون الآخرون المشاركون في الحفل أيضًا عبر مكالمة فيديو مشتركة عبر الإنترنت، وأرسلوا تعليقاتهم لبعضهم البعض.

وبدأ العالم حاليًا يعتمد على التكنولوجيا بشكل كلي لسد الفجوة التي نتجت عن العزلة الإجبارية بعد تفشي فيروس كورونا.

وأصاب فيروس كورونا حتى الآن أكثر من مليون و358 ألف حالة، وأدى إلى وفاة أكثر من 75 ألف شخص حول العالم.