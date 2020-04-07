بعد إساءة ريم البارودي لها.. ريهام سعيد: التزمت الصمت لهذا السبب

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لنقيب الفنانين، أشرف زكي.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلاله، "نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف تجعلنا نحتاج إلى أن نتكاتف للخروج من الأزمة، للحفاظ على سلامة وطننا الحبيب مصر، وسلامة المصرين، والتكاتف مع حكومتنا التي تقوم بمجهود رائع يشهده العالم.. وقد خرجت زميلة لي تسب وتسيئ لي، وقد تدخلت نقابة المهن التمثيلية، وطلبت مني عدم الرد على أي إساءة، أو التحدث في الأمر واتخاذ أي إجراء".

وتابعت مشيرة، "احترامًا مني لنقابتي ونقيبي الدكتور أشرف زكي التزمت الصمت ولن أتحدث في هذا الأمر مرة أخرى".

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وأضافت "سعيد": "أناشد الجميع بإغلاق الموضوع تمامًا، وأرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع والتعليق عليه أو الاساءة لزميلتي، نحن في أيام مباركة أرجو الدعاء لكل شخص مريض بالشفاء".

علاقة ريهام سعيد وريم البارودي

وكان الثنائي، الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما في العديد من المواقف الصعبة، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

لكن خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد، التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي، الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.

وبدأت "الخناقة" الدائرة على السوشيال ميديا، بين الصديقتين السابقتين، بعدما ردت ريهام سعيد، على أحد متابعيها ووصفت ريم البارودي بأنها "ماتت بالنسبة إليها"، لترد الأخيرة بشكل غير مباشر عليها عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "مشكلتك معتبراني عدوتك".