الامارات | بسبب «خطأ لا يغتفر» في اليابان.. إصابة 40 طبيباً متدرباً بكورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذر مستشفى من أرقى المنشآت العلاجية في اليابان عن «خطأ فادح لا يغتفر» بعدما حضر 40 طبيباً متدرباً حفلاً فأصيب 18 منهم بفيروس كورونا. وقال مستشفى جامعة كيو إن أحد الأطباء المتدربين تأكدت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي، وأظهر إجراء الفحص على 98 شخصاً إصابة 17 منهم بالفيروس. Advertisements وأكد المستشفى أن 40 متدرباً حضروا الحفل بعد أوقات العمل، وأن 14 من الذين حضروا أظهرت الفحوص إصابتهم بالفيروس. وقال مدير المستشفى يوكو كيتاجاوا: «ما حدث كان خطأ فادحاً لا يغتفر من جانب المتدربين». وأضاف «إنهم للأسف يفتقرون للوعي الذاتي المطلوب ليكونوا أطباء». وعلى الرغم من دعوة يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، الناس لعدم الخروج في عطلة نهاية الأسبوع، وتجنب التجمعات المسائية، ظلت الحياة في العاصمة اليابانية كعادتها في ظل تفشي فيروس كورونا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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