ديمة عجلاني تكشف عن مجموعتها الجديدة المستوحاة من صحراء السعودية

كشفت مصممة الأزياء السعودية القميمة في البحرين، ديمة عجلاني، عن مجموعة جديدة بسيطة وعصرية، ولكنها لم تتخلى عن طابعها الكلاسيكي الذي زخرفته بتطريزات يدويّة تقليديّة، حيث قدمت "عجلاني" مجموعاتها من التصاميم الخاصة بشهر رمضان المبارك، وقد زيّنت تصاميمها من العبايات والقفاطين بتطريزات ذهبيّة وفضيّة مستوحاة من الزخرفات التقليديّة والمناظر الصحراوية في موطنها السعوديّة.

واستوحت "عجلاني" من اللؤلؤ البحريني الشهير لوحة ألوان مشرقة وهادئة بالإضافة إلى تطريز على شكل مروحة تمّ تنفيذه بخيوط الذهب والأحجار النفيسة، وحرصت في مجموعتها الأخيرة على اختيار الأقمشة الحريريّة الفاخرة والخامات القطنيّة الطبيعيّة التي تتلاءم مع ألوان أزيائها. وقد عملت على أن تكون هذه المجموعة بسيطة وعصريّة دون أن تتخلّى عن طابعها الكلاسيكي الذي زخرفته بتطريزات يدويّة تقليديّة.

وبدأت ديمة عجلاني مشوارها مع الموضة بالصدفة عندما راحت تبحث عن تصاميم تناسب بنيتها الصغيرة. فهي ولدت في مدينة الرياض السعودية وعاشت فيها طفولتها لتنتقل على أبواب المراهقة إلى بريطانيا لمتابعة دراستها ثم إلى بيروت لإتمام دراستها الجامعية في علم النفس.

وبعد تخرّجها بدأت ديمة تصميم وتنفيذ ثيابها الخاصة التي نالت استحسان الصديقات والمحيط مما شجّعها على المضيّ والتوسّع في مجال تصميم الأزياء، كما أنها تحرص ديمة على تقديم مجموعتين من الأزياء سنوياً، إحداهما من الملابس الجاهزة للربيع والصيف والثانية مجموعة خاصة بشهر رمضان المبارك.

وهي تعتبر هذه المجموعة الثانية الأهم بالنسبة إليها كونها تلبّي من خلالها حاجات النساء ذات البنية الصغيرة، ولذلك فهي تقدّم عباياتها وقفاطينها بطولين مختلفين: الطول الأساسي والطول المناسب لصاحبات البنية الصغيرة.

Advertisements

وتعمل ديمة جاهدة على تواجد عنصر المرح في مجموعتها من التصاميم، على أن يتجلّى عبر اختيار الألوان والزخارف المستعملة. وهي تحرص أيضاً على تقديم تصاميم فاخرة ذات طابع "مينيمالي" يناسب متطلّبات المرأة العصريّة التي تبحث عن البساطة والأناقة في الوقت نفسه.

وقد يهمك أيضًا:

عباءات سوداء من أبرز العلامات التجارية لموضة 2019 تخفي عيوب الجسم

إليكِ أسلوب فاطمة حسام في اختيار العبايات السوداء المطرزة بذوق ناعم ومُترف