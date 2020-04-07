فيديو.. اعتني بشعرك على طريقة رانيا يوسف

نصائح جمالية للعناية بالشعر والبشرة ونصائح ذهبية من المطبخ، هكذا تقتل الفنانة رانيا يوسف الوقت الطويل الذي تقضيه في المنزل بفعل الحجر الصحي المفروض في كل مكان، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19.
وأحدث نصائح رانيا يوسف جاءت للعناية بالشعر، فهي تعطي خطوات على الفتيات اتباعها للعناية بشعورهن، وشاركت الفيديو مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشحصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ولأنها لا تذهب للكوافير اضطرت رانيا لقص شعرها بنفسها، كما قررت استخدام بعض الزيوت المتاحة بالفعل لديها في البيت لأنها لا تستطيع الخروج في عمل حمامات زيت لتعتني بشعرها.
وبالخطوات شرحت رانيا كيفية عمل حمام الزيت بداية من وضعه بالسرنجة في الشعر وحتى تركه لساعات على فروة الرأس للوصول لأفضل نتائج، ثم أضافت حمام كريم.
وظهرت رانيا يوسف بالبرنس الأبيض داخل منزلها خلال تصوير الفيديو ووضعت مكياج خفيف، ونصحت الفتيات بضرورة "لف الخصلة" خلال وضع حمام الزيت والكريم.
وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها خاصة من الفتيات عبر التعليقات، مطالبات بمزيد من الوصفات الجمالية.
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