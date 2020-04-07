فقدان الكلام والخطبة لشاب.. شائعات لاحقت نبيلة عبيد

بمجرد عرض الإعلان التشويقي لمسلسها الجديد "سكر زيادة"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، تصدر اسم الفنانة نبيلة عبيد قائمة ترند على محرك البحث جوجل، سعيًا من جمهور الفنانة، لمتابعة أحدث أخبارها.

وخلال السنوات الخمس الماضية، لاحقت "نجمة مصر الأولى"، كما يلقبها جمهورها، العديد من الشائعات التي أزعجتها، في ظل حرصها الدائم على نفيها.

"هن" رصد أبرز الشائعات التي لاحقت الفنانة نبيلة عبيد خلال الفقرات التالية:-

فقدان القدرة على الكلام

في أبريل الماضي، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر والسعودية وبعض الدولة العربية، تغريدة تتضمن تدهور الحالة الصحية للفنانة نبيلة عبيد، وفقدانها القدرة على النطق والكلام، وهو ما نفته في العديد من التصريحات الصحفية، فضلًا عن ظهورها وتواصلها مع الإعلام في فعاليات فنية مختلفة.

Advertisements

الخطوبة من شاب عشريني

ومع تخطيها سن السبعين، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في عامي 2017 و2018 شائعة خطبتها من شاب عشريني من خارج الوسط الفني، الأمر الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى مادة للنميمة بين جمهور السوشيال ميديا، ما بين مبارك وبين مندهش.

وفي تصريح خاص لـ"هن"، نفت صحة هذا الكلام: "كل ده كدب، أنا متخطبتش، مش كل شوية تجوزني حد"، معربة عن انزعاجها من كثرة الشائعات حول ارتباطها.

الانزعاج من شائعة الوفاة

وفي 2016، تداولت بعض المواقع الأخبارية وصفحات على "فيس بوك"، نبأ وفاة نبيلة عبيد، وهو ما قابلته الممثلة بانزعاج، معربة عن استيائها من ذلك النمط من الأحاديث، في تصريحات إعلامية.