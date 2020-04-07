الامارات | الأردن يسجل أول قضية في المحكمة ضد مصاب بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل أول قضية في المحكمة ضد مصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الأردن اليوم الثلاثاء أول قضية جزائية أمام المحكمة ضد مريض بكورونا.
وقال رئيس النيابة العامة الأردنية القاضي محمد سعيد الشريدة، إن قضية جزائية سُجلت لدى دائرة مدعي عام عمان ضد شخص كان يعلم بإصابته بفيروس كورونا المستجد وخالط آخرين وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء، خلافاً لأوامر الدفاع.
وأضاف الشريدة أن “النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص، ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء، كون ذلك يشكل جرماً تعاقب عليه القوانين المعمول بها، وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقه”.
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