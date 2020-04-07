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الامارات | الأردن يسجل أول قضية في المحكمة ضد مصاب بكورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الأردن اليوم الثلاثاء أول قضية جزائية أمام المحكمة ضد مريض بكورونا.
وقال رئيس النيابة العامة الأردنية القاضي محمد سعيد الشريدة، إن قضية جزائية سُجلت لدى دائرة مدعي عام عمان ضد شخص كان يعلم بإصابته بفيروس المستجد وخالط آخرين وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء، خلافاً لأوامر الدفاع.

وأضاف الشريدة أن “النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص، ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء، كون ذلك يشكل جرماً تعاقب عليه القوانين المعمول بها، وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقه”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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