فيروس وكورونا وتسوماني.. أغرب أسماء أطلقها الآباء على أطفالهم وقت الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

قبل أيام، قرّر والدا توأم هندي حديث الولادة تسمية طفليهما "كورونا" و"كوفيد"، معلنين أن الاسمين سيكونان بمثابة تذكير لهما بالمصاعب التي تغلبا عليها في ظل إجراءات الإغلاق وتقييد حركة المركبات حتى وصلا إلى المستشفى.

فيروس كورونا "كوفيد 19" أجبر الحكومات في مختلف دول العالم على اتخاذ إجراءات وقائية منها فرض حظر التجوال وإغلاق للمحال التجارية وغيرها.

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ولم يكن الوالدين الهنديين أوائل الناس الذين يطلقون على طفليهما أسماء غريبة في ظل انتشار الأزمات، إنما هناك العدد من الأسماء الغربية التي أطلقها البعض على مولودهم وقت الكوارث والأزمات، ذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "babygaga".

1- فيروس وكورونا:

أثارت امرأة مكسيكية وتدعى "أناماريا خوسيه" البالغة من العمر 34 عاما، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسمية توأمها "فيروس" و"كورونا"، بعد تفشي هذا الوباء وإصابتها به.

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2- غلوريا:

ضربت العاصفة غلوريا أنحاء إسبانيا يوم يناير الماضي، مصحوبة برياح وأمطار وثلوج ونتج عنها إغلاق المطارات والشواطئ، ما دفع الكثير من العائلات إلى إطلاق اسم غلوريا على أطفالهم.

3- دوريان:

ضرب إعصار دوريان ولاية كارولينا العام الماضي، وبعد وضع امرأة أمريكية تدعى "كاي ليزا ماكلاود" مولودها قبل الإعصار بعدة أيام، أسمت طفلها دوريان تخليدا لهذا الحدث.

4- أديش:

بعد نشوب حريق هائل في أفريقيا يدعى "أديش"، أطلقت الكثير من العائلات الأفريقية اسم أديش على أطفالها.

5- تسونامي:

ضرب إعصار تسونامي تايلاند في ديسمبر 2004، وفي ذلك الوقت كانت سيدة تايلاندية تدعى "أود جاديت" حاملًا في الشهر الثامن، وبعد نجاتها هي وجنينها من الإعصار، أطلقت اسم تسونامي عليه.

6- تال:

بعد أن ضرب بركان تال الفلبين، ويعتبر هو أنشط ثاني بركان في الفلبين، وبعد الانتهاء من البركان، أطلق رجل فلبيني يدعى "راينر" اسم تال على مولوده.

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