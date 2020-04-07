"بلاش أكل من بره".. طريقة تحضير سمك الصيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم نقدم لكم طريقة عمل سمك الصيادية البورسعيدي من مطبخ الشيف زينب زياد إحدى شيفات بور سعيد.

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المقادير

- 4 بصل كبار مقطعة.

- سمك بوري مقطع قطع متساوية.

- ملح.

- حبهان.

- فلفل أسود.

- مستكة.

- لمون.

- كمون.

- فلفل.

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- أرز.

طريقة التحضير:

- افرمي البصل في الكبة حتى يُصبح قوامه ناعما، ثم شوّحيه في الزيت واستمري في التقليب إلى أن يتحول للون البني.

- بمجرد تحول البصلة للون البني يتم إضافة كوب من الماء لها.

- يتم إضافة فلفل وحبهان مطحون وملح، ثم تقسيم الخليط على جزأين في حلتين مختلفتين للسمك والأرز.

- نضع حلقة بها جزء من الخليط وإضافة الأرز ومقدار ماء يعلو الأرز ب 2 سم وتغطيته إلى أن يتشرب الماء، وقللي النار بعد ذلك إلى أن ينضج.

- السمك

- الحلة الأخرى بها النصف الآخر من خليط البصل والتوابل، وإضافة مستكة وكوبين من الماء إلى أن يصبح سمكها متوسطا.

- بمجرد أن يبدأ الخليط في الغليان يتم وضع قطع السمك المصفى تماماً من الماء ويترك لمدة 10 دقائق على نار هادئة.

- تقدم الصيادية بالشوربة وهي ساخنة ويعصر عليها الليمون ومعها الأرز.

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