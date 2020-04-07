تناولت حبوب المبيد الحشري.. هندية ستينية تلجأ للانتحار خوفا من كورونا

استسلمت سيدة هندية، تدعى "سانتوش كاور"، وتبلغ من العمر 60 عاما، من مدينة "فاجوارا"، بإقليم البنجاب شمالي الهند، لمخاوفها من فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، واختارت الانتحار.

وقالت عائلة السيدة في تصريحات نقلتها صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، إنها كانت تخشى أن تكون أصيبت بفيروس كورونا.

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ورغم أن الأطباء أخبروها أنها كانت سليمة تماما، بل عانت فقط من التهاب بسيط في الحنجرة، فإنها لم تتمكن من الإفلات من الخوف، وفقا للعائلة.

وأكد أحد أقرباء سانتوش، أنها كانت تخشى أن تنقل العدوى لأبنائها، فقررت الانتحار بتناول حبوب المبيد الحشري "سيلفوس" شديدة السمية في حجرتها، فلقيت مصرعها على الفور.