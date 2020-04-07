"قومي المرأة" ينظم أنشطة توعوية لمساندة الدولة ضد كورونا

شاركت لجنة الصحة والسكان في المجلس القومي للمرأة، بسلسلة من الأنشطة التوعوية إيمانا منها بضرورة مساندة الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا كوفيد 19.

وأكدت الدكتورة أحلام حنفىي عضوة المجلس القومي للمرأة، مقررة لجنة الصحة والسكان، الدور المهم للمجلس ولجنة الصحة والسكان في التوعية المجتمعية بطرق الوقاية المختلفة والحماية من العدوى للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى نجاح التعاون بين اللجنة ونقابة التمريض وبعض مراكز الغسيل الكلوي في إمداد الإطباء والتمريض ومرضى الغسيل الكلوي بالكمامات بالمجان، بالجهود الذاتية للجنة، إضافة إلى التعاون المثمر بين اللجنة والصحة الوقائية في توعية أهالي حي الأسمرات، والتوعية بالاستخدام الخاطئ للمطهرات والبعد عن التجمعات والالتزام بالبقاء في المنزل وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى للوقاية والحد من انتشار الفيروس

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ولفتت إلى تعاون اللجنة مع اتحاد أمهات مصر في التوعية المستمرة من انتشار العدوي بفيروس كورونا، وكيفية الوقاية، بدءا من الاهتمام بالنظافة الشخصية للطلاب وكيفية الغسيل الصحيح للأيدي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تنتشر بين الأمهات، مع الالتزام بالتوعية من مصادر موثوقة كمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وأكدت دور لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، أنّها كانت سباقة عندما بدأ ظهور الفيروس، حيث أقامت اللجنة ندوة موسعة بمقر المجلس القومي للمرأة بحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، وفروع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وعدد من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، بهدف التوعية بمخاطر الأمراض الفيروسية التنفسية، وأهمية تداول المعلومات الأساسية للأمراض الفيروسية وطرق انتقالها والوقاية وكيفية التعامل مع الحالات المصابة وتاريخ الأمراض الفيروسية والأوبئة وطرق انتشارها ومكافحتها.

وأشادت مقررة لجنة الصحة والسكان، بدور أجهزة الدولة ووزارة الصحة في التعامل مع فيروس كورونا، بأخذ التدابير الإحترازية وأهمها توافر أماكن لائقة للحجر الصحي والعزل للحد من انتشار وتفشي الفيروس، متمنية أن يحفظ الله شعبنا وبلدنا مصر من كل سوء.