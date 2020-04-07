شارك الفنان ماجد المصري جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث رقصاته مع زوجته.
وعلى نغمات أغنية "يا كرش السنين" تشاركا الغناء والرقص، حيث يعاني ويشتكي الكثير من المشاهير في الوقت الحالة من زيادة الوزن جراء الحجر الصحي.
وظهر المصري بطريقة كوميدية وهو يرقص في الفيديو الذي نشره في البداية على "تيك توك".
وأثار الفيديو تفاعل جمهوره ومتابعيه عبر الإعجابات والتعليقات، التي كان من بينها، "دمك خفيف يا نجم بي ده مش كرشك صح"، و"إيه الضحك ده"، و"الغوا الحظر فورا".
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري وزوجته يرقصان على "يا كرش السنين".. ومتابعون: إيه الضحك ده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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