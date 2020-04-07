رغم الحجر الصحي المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا المتسجد المسبب لكوفيد 19، حرصت الفنانة مي كساب على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها أوكا.
ونشرت مي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو الاحتفال الذي جمعت فيه نجوم الفن ليشاركونها هذا الاحتفال، وبلغت مدته 14 دقيقة.
وكان من بين هؤلاء النجوم الذي احتفلوا معهما رغم الحظر، حمادة هلال وشيكو وأحمد شيبة وأحمد السبكي وصلاح عبدالله بالإضافة إلى عدد من أصدقائه.
وكتبت كساب في تعليقها على الفيديو، كل سنة وانت الحياة، ربنا يخليك لينا وتحقق كل اللي بتحلم بيه" وقالت في الفيديو، "كل سنة وانت الحياة بالنسبالنا، وبالنسبة لكل اللي بيحبوك، جمعتلك كل اللي يحبوك عشان يقولولك كل سنة وانت طيب".
وتفاعل الجمهور مع مي كساب عبر التعليقات والاعجابات مهنئين مغني المهرجانات أوكا بعيد ميلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مي كساب تجمع النجوم "أون لاين" وتحتفل بعيد ميلاد أوكا: أنت الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.