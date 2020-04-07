فيديو.. مي كساب تجمع النجوم "أون لاين" وتحتفل بعيد ميلاد أوكا: أنت الحياة

رغم الحجر الصحي المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا المتسجد المسبب لكوفيد 19، حرصت الفنانة مي كساب على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها أوكا.

ونشرت مي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو الاحتفال الذي جمعت فيه نجوم الفن ليشاركونها هذا الاحتفال، وبلغت مدته 14 دقيقة.

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وكان من بين هؤلاء النجوم الذي احتفلوا معهما رغم الحظر، حمادة هلال وشيكو وأحمد شيبة وأحمد السبكي وصلاح عبدالله بالإضافة إلى عدد من أصدقائه.

وكتبت كساب في تعليقها على الفيديو، كل سنة وانت الحياة، ربنا يخليك لينا وتحقق كل اللي بتحلم بيه" وقالت في الفيديو، "كل سنة وانت الحياة بالنسبالنا، وبالنسبة لكل اللي بيحبوك، جمعتلك كل اللي يحبوك عشان يقولولك كل سنة وانت طيب".

وتفاعل الجمهور مع مي كساب عبر التعليقات والاعجابات مهنئين مغني المهرجانات أوكا بعيد ميلاده.