الامارات | الأزهر يحسم الجدل حول صيام رمضان في ظل كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحسم الجدل حول صيام رمضان في ظل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتزايد التساؤلات حول كيفية الصيام في ظل تهديدات فيروس كورونا المستجد، حسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الجدل المثار حول حُكم صيام الشهر الفضيل في حال رأى الأطباءُ ضرورة بقاء فم الصائم رطباً طوال اليوم؛ كإجراء وقائي من العدوى بـالفيروس المسبب لمرض «كوفيد– 19».

وأوضح المركز في فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أمس: «وإن كان الأمر سابقاً لأوانه؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يُفطر رمضان إلا إذا قرر الأطباء وثبت علمياً أن الصيام سيجعله عرضة للإصابة والهلاك بفيروس كورونا، وهو أمر لم يثبت علميّاً حتى هذه اللحظة».