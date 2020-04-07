إطلالة راقية باللون الأخضر للملكة إليزابيث في أحدث ظهور لها

أطلت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانية، باللون الأخضر لتوجّه رسالة مهمة للبريطانيين، في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد، قائلة: ""معاً سنتصدى المرض، وإذا بقينا متّحدين وحازمين فسوف نتغلب عليه"، ولهذه الرسالة دلالة كبيرة، فهي الرابعة من نوعها للملكة إليزابيت خلال 68 عاماً لتربّعها على العرش في بلادها، وقد تمّ تسجيلها في قصر ويندسور حيث تعتمد الملكة الحجر المنزليّ برفقة الأمير فيليب. كما كانت لإطلالتها التي إختارتها لهذه المناسبة، إذ تألقت باللون الأخضر الذي يرمز إلى التوازن والطبيعة إنه رمز الإزدهار والنجاح، كذلك يُعتبر اللون الأخضر الزمردي emerald green تحديداً لوناً ملكياً.

إختارت الملكة إليزابيث أن تتألق باللون الأخضر في تسجيل الفيديو الذي توجّهت فيه للبريطانيين الذين يواجهون كسائر دول العالم معركة ضد فيروس كوفيد 19. والمعروف أن الملكة لا تترك شيئاً للصدف وهي تخطط لكل تفاصيل إطلالاتها حتى اللون.

وقد أطلت الملكة إليزابيث بفستان ميدي بأكمام طويلة وقصة ياقة دائرية زيّنتها بعقد من اللؤلؤ كما تزيّنت بأقراط من اللؤلؤ.

كما لفت الأنظار بروش، مرصّع بالألماس وتوسطته حبّة تركواز، زيّنت به الفستان. ويعود هذا البروش الثمين إلى الملكة ماري وسبق للملكة اليزابيت أن أطلّت به للمرة الأولى في العام 2014. وقطعة البروش أساسية في إطلالة الملكة، التي تحرص دائماً على تزيين معاطفها وفساتينها بهذا الأكسسوار الأنيق والراقي.

تشتهر الملكة إليزابيث بإطلالاتها بالألوان الزاهية والتي تتألق بها في مختلف المناسبات، مثل ألوان الزهر والأصفر والأزرق والبنفسجي وغيرها. وللون الأخضر أيضاً مكانة مميّزة في خزانتها، إذ سبق لها أن إختارت إطلالات بهذا اللون بمختلف درجاته من الفاتح إلى الداكن، مثلاً خلال إحتفال Royal Ascot عام 2017 أطلت بمعطف بلون أخضر نيون نسّقت تحته فستاناً بطبعة الورود. وفي نظر على إطلالات الملكة عبر السنوات نلاحظ أنها تملك مجموعة كبيرة من المعاطف بهذا اللون.

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